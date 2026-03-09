Resultado del sorteo de 'La Bonoloto' de este lunes 9 de marzo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 9 de marzo, ha estado formada por los números 7, 9, 31, 36, 41, 48. El número complementario es el 43 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 2.399.758,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.400.000 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 76 boletos acertantes, que recibirán 3.028,09 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 3.965 boletos acertantes, que recibirán 29,02 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 78.194 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.