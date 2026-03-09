Resultado del sorteo de 'La Primitiva' de este lunes 9 de marzo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 9 de marzo, ha estado formada por los números 3, 7, 26, 39, 42, 44. El número complementario es el 32, el reintegro el 9 y el Joker, 7601500. La recaudación ha ascendido a 9.320.575,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 121.500.000,00 de euros, siendo este el mayor bote de la historia de La Primitiva.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen dos boletos acertantes, que recibirán 529.269,23 euros, y que han sido validados en el Despacho Receptor número 30.925 de Sergude (A Coruña), situado en Lugar Rodiño Grande, 41B, y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 177 boletos acertantes, que recibirán 2.747,77 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 9.254 boletos acertantes, que recibirán 49,46 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 166.668 boletos acertantes, que recibirán 8 euros.