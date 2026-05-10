Resultados de 'El Gordo de la Primitiva' de este domingo 10 de mayo

Europa Press Sociedad
Publicado: domingo, 10 mayo 2026 23:01
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MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 10 de mayo de 2026, ha estado formada por los números 42, 43, 17, 53 y 34. El número clave (reintegro) ha sido el 7. La recaudación del sorteo ascendió a 3.640.372,50 euros.

De Primera Categoría (cinco más uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 7.200.000 de euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco más cero), el importe destinado a premios de dicha categoría pasa a incrementar el destinado a la categoría inmediata inferior (cuatro más uno).

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

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