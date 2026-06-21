Resultados de 'El Gordo de la Primitiva' de este domingo 21 de junio

Europa Press Sociedad
Publicado: domingo, 21 junio 2026 23:07
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MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 21 de junio de 2026, ha estado formada por los números 17, 13, 37, 44 y 23. El número clave (reintegro) ha sido el 2. La recaudación del sorteo ascendió a 9.700.000 euros.

De Primera Categoría (cinco más uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 9.700.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco más cero) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de Vélez-Málaga (Málaga), situada en Alcalde J. Herrera, 23.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

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