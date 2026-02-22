Resultados de 'El Gordo de la Primitiva' de este domingo 22 de febrero

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 22 de febrero de 2026, ha estado formada por los números 53, 41, 36, 46, 24. El número clave (reintegro) ha sido el 8. La recaudación del sorteo ascendió a 3.524.334,00 euros.

De Primera Categoría (cinco aciertos más uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de del próximo domingo, un único acertante podría ganar 5.200.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco más cero) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 3 de Mazarrón (Murcia) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.