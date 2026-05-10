Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del domingo 10 de mayo

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 10 de mayo, ha estado formada por los números 19, 29, 48, 28, 3 y 30. El número complementario es el 47 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 2.151.888,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.800.000 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.