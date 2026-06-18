Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del domingo 14 de junio

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 18 de junio, ha estado formada por los números 29, 18, 14, 43, 37 y 2. El número complementario es el 11 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.888.486,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 3.400.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº45.545 de La Bañeza (León), situado en Avda. Vía de la Plata (Plaza de Abastos) puestos 9/10, y en el nº94.090 de Parla (Madrid), situado en Cuba, 5 c/v Isabel II, 43.