Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del domingo 14 de junio

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 19 de junio, ha estado formada por los números 24, 19, 26, 28, 40 y 32. El número complementario es el 12 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 3.156.845 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 3.900.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº21 de Córdoba, situada en Pza. del Mediodía, 7; en la nº1 de santa Pola (Alicante), situada en Poeta Miguel Hernández, 3; y en la nº1 de La Puerta de Segura (Jaén), situada en Avda. Andalucía, 47.