Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del domingo 15 de febrero

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 15 de febrero, ha estado formada por los números 2, 3, 8, 22, 32, 49. El número complementario es el 24 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.139.625 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.900.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que recibirá 128.270 euros y que ha sido validado en el Despacho Receptor número 59.395 de Palencia, situado en Virgen del Brezo, 1.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 83 boletos acertantes, que recibirán 773 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.305 boletos acertantes, que recibirán 22 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 80.371 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.