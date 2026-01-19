Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del domingo 18 de enero

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 18 de enero, ha estado formada por los números 21, 6, 3, 37, 23, 44. El número complementario es el 34 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.473.206,50 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 4.000.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Número 2 de Teguise (Las Palmas), situada en Herrera y Rojas, 16 y en la Número 5 de Torrelavega (Cantabria), situada en Avenida del Besaya, 23.