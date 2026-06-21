Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del domingo 21 de junio

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 21 de junio, ha estado formada por los números 14, 25, 13, 27, 32 y 22. El número complementario es el 16 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 1.880.759 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de bonoloto un único acertante podría ganar 500.000 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 9 de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) situada en Enric Prat de la Riba, 106 y en la número 3 de Mazarrón (Murcia), situada en Larga,4.