Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del domingo 22 de febrero

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 22 de febrero, ha estado formada por los números 38, 15, 43, 6, 36, 44. El número complementario es el 23 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.149.578 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 2.300.000 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número dos de Cruce de Arinaga-Agüimes (Las Palmas), en la número cuatro de Errenteria (Gipuzkoa), en la número uno de Villarejo de Salvanés (Madrid) y en el Despacho Receptor número 68.635 de Cuesta de la Villa-Santa Úrsula (Santa Cruz de Tenerife).