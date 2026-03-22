Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del domingo 22 de marzo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 22 de marzo, ha estado formada por los números 6, 26, 30, 28, 25 y 15. El número complementario es el 23 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 1.925.479,00 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de Torrent (Valencia), situada en Padre Méndez, 59.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor número 71.555 de Écija (Sevilla), situado en Emigrantes, s/n.