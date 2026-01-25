Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del domingo 25 de enero

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 25 de enero, ha estado formada por los números 12, 13, 19, 26, 30, 41. El número complementario es el 28 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 1.994.679,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen dos boletos acertantes, que recibirán 61.360,98 euros, y que han sido validados en el Despacho Receptor número 24.095 de Onda (Castellón), situado en Av. Ribesalbes, 11, y en la Administración de Loterías número 4 de Talavera de la Reina (Toledo), situada en San Francisco, 7.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 84 boletos acertantes, que recibirán 730,49 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 3.720 boletos acertantes, que recibirán 24,74 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 70.999 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.