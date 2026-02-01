Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del domingo 1 de febrero

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 1 de febrero, ha estado formada por los números 35, 31, 11, 46, 8, 12. El número complementario es el 37 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.426.834,50 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 3.800.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de Estepona (Málaga), situada en Avda. de Juan Carlos I, 92 - Loc. 11.