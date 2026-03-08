Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del domingo 1 de marzo

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 8 de marzo, ha estado formada por los números 14, 42, 15, 16, 46 y 44. El número complementario es el 11 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 1.997.977 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.000.000 de euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la administración de loterías número 4 de Palencia, situada en Joaquín Costa, 3 (fachada a Pza. de la Sal).