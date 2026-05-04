Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del domingo 3 de mayo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 3 de mayo, ha estado formada por los números 5, 24, 32, 46, 49 y 11. El número complementario es el 17 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.357.971,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.400.000 euros.

De Segunda Categoría (cino aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº5 de Salamanca, situada en María Auxiliadora, 20 Local 2.