Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del jueves 12 de febrero

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 12 de febrero, ha estado formada por los números 23, 41, 18, 12, 46, 5. El número complementario es el 49 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.233.498,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 800.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la administración de Loterías número 3 de Montilla (Córdoba) situada en Corredera, 29; en la número 1 de Zaratán (Valladolid), situada en Plaza de la Ronda, 5 y en el despacho receptor número 65.230 de San Sebastián (Gipuzkoa), situado en Avda. Sierra Aralar, 34.

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 106 boletos acertantes, que recibirán 645 euros.

De Cuarta Categoría (4 aciertos) existen 4.871 boletos acertantes, que recibirán 21 euros.

De Quinta Categoría (3 aciertos) existen 80.264 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.