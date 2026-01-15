Resultados del sorteo de la Bonoloto del jueves 15 de enero

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 15 de enero, ha estado formada por los números 9, 29, 30, 31, 42, 43. El número complementario es el 26 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.867.941 euros.

De primera categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.500.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de segunda categoría (cinco aciertos más complementario), el importe destinado a dicha categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.