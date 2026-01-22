Resultados del sorteo de la Bonoloto del jueves 22 de enero

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 22 de enero, ha estado formada por los números 1, 7, 10, 22, 25, 33. El número complementario es el 31 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 3.575.160,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 6.300.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen tres boletos acertantes, que recibirán 65.432 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 51 de Las Palmas de Gran Canaria, situada en C.C. La Ballena, L-T31, Ctra. Gral. Norte, 112; en la número 4 de Carcaixent (Valencia), situada en Avda. Joan XXIII, 88-1a; y en el Despacho Receptor número 85.405 de Valladolid, situado en Nueva del Carmen, 16-18.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 294 boletos acertantes, que recibirán 334 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 10.183 boletos acertantes, que recibirán 14 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 156.834 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.