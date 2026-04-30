Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del jueves 30 de abril

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 30 de abril, ha estado formada por los números 39, 35, 30, 15, 29 y 10. El número complementario es el 38 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.653.955 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.500.000 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.