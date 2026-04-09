Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del jueves 9 de abril

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 9 de abril, ha estado formada por los números 31, 21, 8, 4, 41 y 23. El número complementario es el 11 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.575.836,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 21.030 de Cádiz, situado en Trille, 29, y en la Administración de Loterías nº 3 de Xátiva (Valencia), situada en Passatge del Lleó, 4.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 3.190 de Benidorm (Alicante), situado en Avda. Mont Benidorm, 1 (Coblanca, 27 - L.5-6).