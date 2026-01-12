Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del lunes 12 de enero

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 12 de enero, ha estado formada por los números 13, 19, 24, 34, 44 y 46. El número complementario es el 14 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.383.583 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000,00 de euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor número 39.710 de Huelva, situado en Avenida José Fariña, 1.