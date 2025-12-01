Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del lunes 1 de diciembre

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 1 de diciembre, ha estado formada por los números 2, 17, 21, 24, 40, 41. El número complementario es el 39 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.019.260,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 700.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que recibirán 63.647 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Arteixo (A Coruña), situada en Avda. Finisterre, 173 y en el Despacho Receptor número 03.550 de Villajoyosa (Alicante), situado en Constitución, 39 L-A.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 72 boletos acertantes, que recibirán 884 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 3.732 boletos acertantes, que recibirán 26 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 68.049 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.