Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del lunes 2 de febrero

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 2 de febrero, ha estado formada por los números 10, 12, 24, 41, 43, 48. El número complementario es el 42 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 2.988.362 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 4.400.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 35 de Zaragoza, situada en centro comercial Carrefour - L-1. María Zambrano, 53.