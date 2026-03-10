Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del martes 10 de marzo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 10 de marzo, ha estado formada por los números 3, 26, 31, 35, 37, 48. El número complementario es el 10 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.635.581,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.900.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen tres boletos acertantes, que recibirán 55.577 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 26 de Alicante situada en Cerdá, 54 Bajo; en la número 5 de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), situada en Gran Via de les Corts Catalanes, 12; y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 85 boletos acertantes, que recibirán 981 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.735 boletos acertantes, que recibirán 26 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 88.090 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.