Resultados del sorteo de la Bonoloto del martes 16 de septiembre

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 16 de septiembre, ha estado formada por los números 7, 14, 19, 20, 25, 41. El número complementario es el 26 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.294.993 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor número 80.855 de Llíria (Valencia), situado en San Francisco, 39.
Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario), el importe destinado a dicha categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.