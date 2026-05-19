Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del martes 19 de mayo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 19 de mayo, ha estado formada por los números 13, 1, 48, 6, 28 y 29. El número complementario es el 9 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.679.284 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de Chinchón (Madrid), situada en Plaza Mayor, 37.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Laredo (Cantabria) situada en Zamanillo, s/n y en el Despacho Receptor número 27.225 de Fuente Palmera (Córdoba), situado en Pablo Antonio de Olavide, s/n.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 91 boletos acertantes, que recibirán 907 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.008 boletos acertantes, que recibirán 24 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 94.981 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.