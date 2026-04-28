Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del martes 28 de abril

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 27 de abril, ha estado formada por los números 33, 47, 17, 40, 45 y 4. El número complementario es el 19 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.175.389,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 64.670 de Salamanca, situado en Avenida de Portugal, 126-130 y en la Administración de Loterías nº 1 de Tolosa (Gipuzkoa), situada en Rondilla, 7.