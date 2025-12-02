Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del martes 2 de diciembre

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 2 de diciembre, ha estado formada por los números 2, 4, 6, 16, 29, 47. El número complementario es el 14 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.373.142,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.100.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que recibirá 143.075 euros, y que ha sido validado en la Administración de Loterías número 28 de Palma de Mallorca (Illes Balears), situada en Milán, 3 (El Arenal).

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 100 boletos acertantes, que recibirán 715 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.760 boletos acertantes, que recibirán 23 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 88.135 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.