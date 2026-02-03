Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del martes 3 de febrero

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 3 de febrero, ha estado formada por los números 13, 14, 21, 27, 36, 37. El número complementario es el 34 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 3.391.300,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que recibirá 4.654.586 euros, y que ha sido validado en el Despacho Receptor número 51.325 de Málaga, situado en Lagunillas, 66.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen tres boletos acertantes, que recibirán 68.629 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 151 de Barcelona situada en Passeig de Fabra i Puig, 264; en el Despacho Receptor número 4.110 de Alicante, situado en Renato Bardin, 6; y en el número 64.795 de Salamanca, situado en Toro, 77.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 114 boletos acertantes, que recibirán 903 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 6.348 boletos acertantes, que recibirán 24 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 124.164 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.