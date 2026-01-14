Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del miércoles 14 de enero

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 14 de enero, ha estado formada por los números 44, 29, 15, 37, 43 y 46. El número complementario es el 12 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.956.670,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) tampoco existen boleto acertantes.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 104 boletos acertantes, que recibirán 2.733.84 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.298 boletos acertantes, que recibirán 26,83 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 95.693 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.