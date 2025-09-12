Resultados del sorteo de la Bonoloto del viernes 12 de septiembre

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 12 de septiembre, ha estado formada por los números 4, 12, 32, 34, 37, 43. El número complementario es el 39 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.566.022 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 68 de Sevilla, situada en Asunción, 33.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 236 de Madrid situada en Virgen de las Viñas, 16 (C.C. Santa Eugenia, L-8 Ext.); en la número 2 de Fuenlabrada (Madrid), situada en Portugal, 36; en el Despacho Receptor número 17.375 de Arrigorriaga (Bizkaia), situado en Paseo Urgoiti y en el número 43.910 de Arguineguín (Las Palmas), situado en Luján Pérez, 2.