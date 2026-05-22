Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del viernes 22 de mayo

Europa Press Sociedad
Publicado: viernes, 22 mayo 2026 23:45
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MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 22 de mayo, ha estado formada por los números 1, 20, 16, 47, 29 y 10. El número complementario es el 19 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.502.301 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº44.045 de Tamaraceite-Las palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

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