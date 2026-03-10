Resultados del sorteo de 'Euromillones' del martes 10 de marzo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 10 de marzo, ha estado formada por los números 27, 12, 50, 14, 44. Las estrellas son 4 y 12. La recaudación ha ascendido a 79.186.168,60 euros.
En el sorteo de EuroMillones de hoy existe un boleto acertante de Primera Categoría (cinco más dos) que ha sido validado en Reino Unido.
En España existen tres boletos acertantes de Tercera Categoría (cinco más cero).
En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 Millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (cinco más dos).
El boleto acertante de El Millón ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.