Resultados del sorteo del 'Euromillones' del martes 11 de noviembre

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 11 de noviembre, ha estado formada por los números 47, 22, 32, 36 y 4. Las estrellas son 2 y 10. La recaudación ha ascendido a 49.471.050,20 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 123 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías Número 8 de San Fernando (Cádiz), situada en Real, 151.