Resultados del sorteo de 'Euromillones' del martes 13 de enero

Europa Press Sociedad
Publicado: martes, 13 enero 2026 22:57
Seguir en

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 13 de enero, ha estado formada por los números 47, 6, 44, 10 y 18. Las estrellas son 10 y 2. La recaudación ha ascendido a 42.999.987,80 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno) que ha sido validado en la Administración de Loterías Número 262 de Barcelona, situada en Pi i Margall, 93-95.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 77 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías Número 91 de Sevilla, situada en San Jacinto, 83.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado