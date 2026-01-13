Resultados del sorteo de 'Euromillones' del martes 13 de enero

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 13 de enero, ha estado formada por los números 47, 6, 44, 10 y 18. Las estrellas son 10 y 2. La recaudación ha ascendido a 42.999.987,80 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno) que ha sido validado en la Administración de Loterías Número 262 de Barcelona, situada en Pi i Margall, 93-95.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 77 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías Número 91 de Sevilla, situada en San Jacinto, 83.