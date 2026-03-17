Resultados del sorteo de 'Euromillones' del martes 17 de marzo

Europa Press Sociedad
Publicado: martes, 17 marzo 2026 23:31
Seguir en

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 17 de marzo, ha estado formada por los números 28, 33, 41, 17 y 5. Las estrellas son 9 y 3. La recaudación ha ascendido a 38.679.346,20 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco más dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco más uno), que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es .

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco más dos) podría ganar 39 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de Ripoll (Girona), situada en Pl. Anselm Clavé, 9.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado