Resultados del sorteo de 'Euromillones' del martes 17 de marzo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 17 de marzo, ha estado formada por los números 28, 33, 41, 17 y 5. Las estrellas son 9 y 3. La recaudación ha ascendido a 38.679.346,20 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco más dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco más uno), que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es .

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco más dos) podría ganar 39 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de Ripoll (Girona), situada en Pl. Anselm Clavé, 9.