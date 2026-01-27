Resultados del sorteo de 'Euromillones' del martes 20 de enero

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 27 de enero, ha estado formada por los números 4, 23, 42, 43, 47. Las estrellas son 3 y 9. La recaudación ha ascendido a 47.239.816,80 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco más dos).

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco más uno) el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.

En España existen tres boletos acertantes de Tercera Categoría (cinco más cero) que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Ermua (Bizkaia), situada en Zubiaurre, 12; en el Despacho Receptor número 59.325 de Baltanás (Palencia), situado en Mayor, 18 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco más dos) podría ganar 123 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.