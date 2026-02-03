Resultados del sorteo de 'Euromillones' del martes 3 de febrero

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 3 de febrero, ha estado formada por los números 27, 28, 37, 34, 26. Las estrellas son 4 y 9. La recaudación ha ascendido a 36.127.913,80 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco más dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco más dos) podría ganar 29 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías número 6 de Mieres (Asturias), situada en C.C.Caudalia. Avenida del camino,1, L -66.