Resultados del sorteo de 'Euromillones' del vieres 28 de noviembre

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 28 de noviembre, ha estado formada por los números 5, 29, 33, 39, 42. Las estrellas son 3 y 9. La recaudación ha ascendido a 78.677.713,40 euros.
En el sorteo de EuroMillones de hoy existe un boleto acertante de Primera Categoría, que ha sido validado en Francia.
En España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría, que han sido validados en la Administración de Loterías número 7 de Antequera (Málaga), situada en C.C. La Verónica, Ctra. Sevilla A-343, km 6,5 - L2, y en la número 44 de Madrid, situada en Antonio Acuña, 3.
En España existen dos boletos acertantes de Tercera Categoría, que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de San Lorenzo De El Escorial (Madrid), situada en Del Rey, 22, y en el Despacho Receptor número 99.585 de Parla (Madrid), situado en Leganés, 12.
El próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Tarazona (Zaragoza), situada en Fueros de Aragón, 8.