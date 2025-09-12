Resultados del sorteo de Euromillones del viernes 12 de septiembre

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 12 de septiembre, ha estado formada por los números 10, 37, 31, 05 y 23. Las estrellas son 3 y 11. La recaudación ha ascendido a 51.035.646,20 euros.

En el sorteo de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría.

Con el generado, en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría podría ganar de euros.

El boleto acertante de El Millón, con código SXC57545, ha sido validado en el Despacho Receptor número 43.035 de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), situado en Farmacéutico Miguel Padilla, 4.