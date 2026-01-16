Resultados del sorteo de 'Euromillones' del viernes 16 de enero

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 16 de enero, ha estado formada por los números 5, 24, 17, 50 y 29. Las estrellas son 10 y 5. La recaudación ha ascendido a 60.937.412,80 euros.
En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).
En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Parla(Madrid), situada en Pinto, 37.
Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 87 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor número 76.550 de Mas de las Matas (Teruel), situado en calle Mayor, 16.