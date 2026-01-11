Resultados del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' del domingo 11 de enero

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 11 de enero de 2026, ha estado formada por los números 7, 26, 12, 43, 45. El número clave (reintegro) ha sido el 7. La recaudación del sorteo ascendió a 4.224.699,00 euros.

De Primera Categoría (cinco + uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 15.100.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (cinco + cero) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 12 de León, situada en Avda. San Mamés, 78 y en el Despacho Receptor número 35.160 de La Pola de Siero (Asturias), situado en Florencio Rodríguez, 13.