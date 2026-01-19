Resultados del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' del domingo 18 de enero

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 18 de enero de 2026, ha estado formada por los números 40, 34, 33, 45, 5. El número clave (reintegro) ha sido el 2. La recaudación del sorteo ascendió a 3.980.385,00 euros.
De Primera Categoría (cinco + uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 15.500.000,00 de euros.
De Segunda Categoría (cinco + cero) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor Número 62.300 de Berriozar (Navarra), situado en Plaza Donantes de Navarra, 3.