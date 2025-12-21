Resultados del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' del domingo 21 de diciembre

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 21 de diciembre de 2025, ha estado formada por los números 20, 51, 13, 50, 52. El número clave (reintegro) ha sido el 6. La recaudación del sorteo ascendió a 3.915.972,00 euros.

De Primera Categoría (cinco + uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 13.000.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco + cero) existe un boleto acertante que recibirá 180.529,98 euros y que ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Ribadavia (Ourense), situada en José María Martínez Vázquez, 1.

De Tercera Categoría (cuatro aciertos + Clave) existen 13 boletos acertantes, que recibirán 2.524,89 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 147 boletos acertantes, que recibirán 260,51 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos + uno) existen 755 boletos acertantes, que recibirán 57,97 euros.

De Sexta Categoría (tres aciertos + cero) existen 7.645 boletos acertantes, que recibirán 18,61 euros.

De Séptima Categoría (dos aciertos + uno) existen 12.581 boletos acertantes, que recibirán 8,70 euros.

De Octava Categoría (dos aciertos + cero) existen 117.871 boletos acertantes, que recibirán 3 euros.