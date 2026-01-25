Resultados del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' del domingo 25 de enero

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 25 de enero de 2026, ha estado formada por los números 5, 11, 18, 34, 42. El número clave (reintegro) ha sido el 7. La recaudación del sorteo ascendió a 3.971.299,50 euros.

De Primera Categoría (cinco aciertos más uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 16.400.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más cero) existe un boleto acertante que recibirá 156.954,89 euros, y que ha sido validado en el Despacho Receptor número 54.630 de Cartagena (Murcia), situado en Ramón y Cajal, 158 (kiosco).

De Tercera Categoría (cuatro aciertos más uno) existen 34 boletos acertantes, que recibirán 839,33 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 236 boletos acertantes, que recibirán 141,07 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos más uno) existen 1.313 boletos acertantes, que recibirán 28,98 euros.

De Sexta Categoría (tres aciertos más cero) existen 9.725 boletos acertantes, que recibirán 12,72 euros.

De Séptima Categoría (dos aciertos más uno) existen 20.116 boletos acertantes, que recibirán 4,73 euros.

De Octava Categoría (dos aciertos más cero) existen 145.926 boletos acertantes, que recibirán 3 euros.