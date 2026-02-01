Resultados del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' del domingo 1 de febrero

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 1 de febrero de 2026, ha estado formada por los números 7, 6, 9, 35, 25. El número clave (reintegro) ha sido el 3. La recaudación del sorteo ascendió a 3.958.645,50 euros.

De Primera Categoría (cinco aciertos más uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 17.100.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más cero) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 18 de Getafe (Madrid), situada en Madrid, 74 y en el Despacho Receptor número 48.275 de Quel (La Rioja), situado en Plaza del Rey s/n (otro local).