Resultados del sorteo de 'La Primitiva' del jueves 12 de febrero

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 12 de febrero, ha estado formada por los números 14, 13, 30, 36, 31 y 28. El número complementario es el 49, el reintegro el 5 y el Joker, 4654402. La recaudación ha ascendido a 14.212.015,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 102.000.000 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe seis boletos acertantes, que han sido validados en la administración de loterías número 271 de Madrid; en la número 288 de Madrid; en el despacho receptor número 03.195 de Calpe (Alicante); y en el número 21.005 de Cádiz; en el número 30.570 de Santiago de Compostela (A Coruña) y en el número 55.325 de San Cibrao das Viñas (Ourense).

En el sorteo del Joker de hoy existe un boleto acertante de Primera Categoría con un premio de 1.000.000 de euros, que ha sido validado en la administración de loterías número 3 de Manises (Valencia), situada en Avda. dels Tramvies, 12.