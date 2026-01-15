Resultados del sorteo de 'La Primitiva' del jueves 15 de enero

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 15 de enero, ha estado formada por los números 09, 17, 36, 44, 14 y 18. El número complementario es el 22, el reintegro el 7 y el Joker, 5779933. La recaudación ha ascendido a 13.697.397,00 euros.

En el sorteo de 'La Primitiva' de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de 'La Primitiva', un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 81.000.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen siete boletos acertantes, que recibirán 36.482 euros.